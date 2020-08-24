Банк России ускорит темпы отзыва лицензий у кредитных организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Начало торговой недели в нефтяном секторе начинаются со снижения цен. Североатлантическая марка нефти Brent торгуется за 44,89 (-0,09%). Октябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI также идут на спад. Бочка этой марки продается за 42,31 (-0,07%).

Несмотря на то что цены на нефть варьируются примерно на одном уровне в течение нескольких недель, к осени маловероятно резкое падение рубля. Опрошенные URA.RU экономисты объяснили, что для этого нет ни макроэкономических, ни политических предпосылок. По их мнению, приближающиеся президентские выборы в США говорят о том, что доллар по 75 рублей будет потолком в этом году. Сейчас, по данным Центробанка РФ, за доллар дают 74,10 рубля (+0,33), за евро — 87,73 рубля (+0,31)

Ситуация в России

47 российских регионов завершили первое полугодие 2020 года с дефицитом бюджета. Субъектом с наибольшим дефицитом стала Москва. Расходы столицы превысили плановые на 160 млрд рублей. Суммарная «бюджетная дыра» всех регионов, согласно данным исследования, составила 213,7 млрд рублей.

К концу 2020 года Центробанк РФ может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций, считают аналитики. В ближайшие четыре квартала находятся в зоне повышенного риска до 36 кредитных организаций. При этом, по прогнозу специалистов, в конце 2020 года и начале 2021-го может вырасти количество случаев аннулирования лицензий по инициативе самих акционеров банков.

Среди российских регионов лидером по востребованности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В регионе в среднем около 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит, что в 1,8 раза больше, чем в среднем по России. В топ-3 рейтинга попали Ханты-Мансийский автономный округ (27,6 кредита на тысячу человек) и Тюменская область (27,4 кредита на тысячу человек). Слабее всего ипотека развита на юге России. Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия (0,9 кредита), Чечня (2,2 кредита) и Дагестан (3,5 кредита на 1000 человек).

В России школьники и студенты рискуют не вернуться за парты в сентябре 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Вирусологи и эпидемиологи не исключают второй волны коронавируса. Как ученики станут получать знания, какие ограничения будут действовать в образовательных учреждениях, чем может обернуться отказ от очного обучения в стране и есть ли у дистанта будущее — разберемся в эфире на youtube-канале URA.RU 25 августа в 15:30 (мск). Гостями станут первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров, директор филиала Президентской Академии на Урале Руслан Долженко, блогер, основатель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ «GrandExam» Арсений Филин.

Что происходит в мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджет на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд гривен. По его словам, это самый большой бюджет на «оборонку» в истории страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве по вопросам внедрения стандарта 5G с Китаем. По его словам, профильные министерства и ведомства активно занимаются вопросом распространения данной технологии в стране.

Прогнозы экспертов

На фоне кризиса россияне стали бережливее относиться к свободным деньгам. Речь о средствах, остающихся в распоряжении семей после покупки товаров повседневного спроса. Эти деньги могут быть потрачены на выплату кредитов, товаров длительного пользования, развлечения, отдых или отложены в виде сбережений. Сначала аналитики думали, что после снятия ограничений из-за пандемии мог работать фактор отложенного спроса, однако факты говорят за то, что люди стали активнее экономить.

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