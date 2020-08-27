Как уберечь данные банковской карты от похищения. Советы эксперта по кибербезопасности

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Банковская карта «Сбербанк». Екатеринбург, безналичный расчет, банковская карта, visa, кредитная карта, карточка
Эксперт советует использовать виртуальную карту Фото: Анна Майорова © URA.RU

При использовании онлайн-сервисов приходится вводить данные банковских карт, однако из-за недобросовестных партнеров, которые осуществляют эквайринг, может произойти утечка данных. Эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал URA.RU, как обезопасить себя от этого.

IT-эксперт советует завести виртуальную банковскую карту. «С нее можно спокойно платить даже в каких-то сомнительных магазинах, где могут списать данные карты. На нее можно переводить деньги с основного счета, и уже с нее платить», — уточнил Курочкин.

Он также рекомендует открыть в банке накопительный счет и хранить там все основные деньги. В личном кабинете с него легко переводить деньги на основной счет, с которого можно тратить деньги. «Тогда никакой интернет-сервис не опасен», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Центробанк объявил об утечке личных данных 55 тысяч покупателей маркетплейса Joom. В сети оказалась база, содержащая часть номеров карт, срок их действия, указание банков, а также ФИО, контактные данные и адреса проживания. По мнению экономиста Виталия Калугина, единственный действенный способ защититься от утечек данных — это отказ от онлайн-покупок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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