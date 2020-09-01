Россияне боятся списания денег со старых счетов в банках

Идею о списании средств банками со старых клиентских счетов не поддерживают 64% россиян. Об этом говорится в исследовании компании IDF Eurasiа.
Ранее сообщалось, что банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные о которых не удалось обновить. Списание средств предполагается даже если владелец счета не выходит на связь. Это предложение готовят в «Абсолют Банке» в рамках «регуляторной гильотины» Банка России, напоминает RT.
«Абсолютное же большинство респондентов (64% или почти две трети) убеждены, что инициатива не должна быть реализована», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. При этом 14% опрошенных согласны с инициативой о списании средств со «спящих» банковских счетов, но при наличии в договоре пункта о взимании комиссии за обслуживание счета забывчивость клиентов или их личные обстоятельства не должны иметь значения.
Еще 12% респондентов готовы поддержать данную меру, если списание средств будет происходить после истечения установленного срока. 10% опрошенных полагают, что инициатива может быть оправдана, если она поможет в борьбе с мошенниками.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.