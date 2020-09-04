Посол России ответил на обвинения в гонке вооружений

Дестабилизация системы ядерного сдерживания в мире произошла из-за того, что Вашингтон поставляет на вооружения ядерные заряды малой мощность. Так посол РФ в США Анатолий Антонов ответил на обвинения в развязывании Россией гонки «нестратегических вооружений».
О том, что Россия причастна к развязыванию гонки вооружений, заявил заместитель помощника министра обороны США Роберт Суфер. «Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, „оружием поля боя“. Именно подобные практические шаги — а не приписываемые России намерения — оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», — приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.
По мнению Антонова, подобными обвинениями Пентагон оправдывает курс Вашингтона на понижение порога применения ядерного оружия. В пример посол РФ приводит то, что в 2019 году США установили боевые заряды малой мощности W76-2 на баллистической ракете «Трайдент II».
Ранее Суфер называл условие, при котором Штаты откажутся от размещения крылатых ракет морского базирования с ядерным зарядом. По его словам, такое решение будет зависеть о того, будет ли Россия вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, передает агентство Nation News.
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