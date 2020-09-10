Военный эксперт назвал причину скорой реабилитации Навального

Алексей Навальный пришел в себя и может разговаривать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Достаточно быстрое восстановление Алексея Навального после выхода из комы говорит об отравлении медикаментозными препаратами. Такое мнением URA.RU высказал экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Чтобы за такой срок выйти из комы и начать восстанавливаться, нужно отравиться веществом средней тяжести. Поэтому думаю, что „Новичка“ не было», — заявил URA.RU Никулин.

Отравление могло быть вызвано средствами, которые используются в медицине для лечения заболеваний нервной системы, предположил эксперт. «Какие-то медикаментозные препараты для лечения нервных заболеваний. Скрипаль после отравления „Новичком“ вроде как выжил, но его нам так и не показали. Поэтому выжить если и можно, то так восстанавливаться не получится», — заключил Никулин.

Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву в конце августа. Борт сел в Омске, из омской больницы Навального позднее доставили в клинику Charite в Берлине. 7 сентября он вышел из комы, 10 сентября сообщалось, что Навальный полностью пришел в сознание, может говорить и помнит, что с ним произошло. Клинические исследования немецких специалистов показали, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», который ранее использовался при отравлении шпиона Сергея Скрипаля, передает телеканал 360.