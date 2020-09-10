В России меняют правила получения гражданства

Министерство внутренних дел РФ разрабатывает законопроект, отменяющий институт временного проживания в России. Это упростит получение гражданства страны, сообщил начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
«Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит», — цитирует ТАСС Казакову. По ее словам, это уменьшит количество этапов, которые нужно пройти перед получением гражданства.
Также планируется упростить процедуру оформления документов для получения гражданства, добавила Казакова. Документы станут преимущественно электронными и будут занесены в реестры работодателей и работников. Благодаря этому, привлекать иностранцев к работе станет проще.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что новая инициатива может увеличить число мигрантов в России, передает «
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