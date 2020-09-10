Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова

В колонии Ефремов сможет читать стихи и излечиться от алкоголизма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Артист Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, может выйти на свободу раньше срока. При этом тюрьма пойдет ему на пользу, считают отбывшие наказание актеры Марк Рудинштейн и Владимир Долинский.

«Ефремов недолго пробудет в колонии, так как апелляционная, а затем и конституционная инстанции «по чуть-чуть будут скидывать срок», — приводит слова Долинского «Комсомольская правда». В 70-х годах он отсидел четыре года за валютные операции. Актер не исключает, что театральная общественность будет ходатайствовать о досрочном освобождении артиста.

Рудинштейн уверен, что «годик в тюрьме» будет полезен Ефремову, так как он будет «меньше пить и здоровье поправит». Также собеседник считает, что артисту в колонии не будет страшно. «Миша ведь умница, талантливый актер. На свободе его любят, полюбят и в тюрьме. Будет там читать стихи», — сказал Рудинштейн. Уже известно, что Ефремов прочитает в СИЗО №5 пьесу.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершение смертельного ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Сейчас артист ищет нового адвоката, чтобы подать апелляционную жалобу, передает агентство Nation News.