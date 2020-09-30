В Париже прогремел взрыв

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, доски, франция
Звук взрыва был слышен и в пригородах Парижа (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Париже прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Взрыв в Париже прогремел в среду», — передает ТАСС со ссылкой на агентство. Подробности произошедшего пока не известны. По информации издания, звук разрыва был слышен также и в пригородах Парижа.

Обновлено в 13:15 (мск): По информации СМИ, звук, похожий на взрыв, прогремел из-за пролетавшего самолета. Борт преодолел звуковой барьер, что и создало сильный шум. Информацию подтвердила парижская полиция.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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