Звук взрыва был слышен и в пригородах Парижа (архивное фото)
В Париже прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Взрыв в Париже прогремел в среду», — передает ТАСС со ссылкой на агентство. Подробности произошедшего пока не известны. По информации издания, звук разрыва был слышен также и в пригородах Парижа.
Обновлено в 13:15 (мск): По информации СМИ, звук, похожий на взрыв, прогремел из-за пролетавшего самолета. Борт преодолел звуковой барьер, что и создало сильный шум. Информацию подтвердила парижская полиция.
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