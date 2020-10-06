С 6 октября в Юргамышском районе введен режим ЧС из-за отсутствия отопления
В Юргамышском районе сорван отопительный сезон — медики жалуются на нехватку персонала и препаратов — каникулы начнутся раньше срока — курганец пожаловался на отсутствие транспорта. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:
В районе области введен режим ЧС
- В Юргамышском районе с 6 октября власти объявили режим ЧС из-за срыва начала отопительного периода. Без тепла остаются детсад, 900 жителей многоквартирных домов и 36 административных зданий.
Курганские медики попросили помощи у московских врачей
- Медики инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом в Кургане просят помощи у военных врачей из Москвы. Они сообщили, что им катастрофически не хватает персонала и лекарств.
В больнице скорой помощи новый руководитель
- Новым главврачом Курганской больницы скорой медицинской помощи назначена Вероника Евдокимова. Это уже пятый руководитель, который был назначен на этот пост с начала 2020 года.
Каникулы для школьников начнутся раньше
- Школьники области отправятся на трехнедельные каникулы раньше срока — с 16 октября. Такое решение было принято из-за ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом.
Курганцы жалуются на отсутствие автобусов
- Житель Кургана пожаловался, что в городе после 22:20 невозможно дождаться автобусов из района Заозерный. В городской мэрии ответили, что количество автобусов в этом районе соответствует норме.
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