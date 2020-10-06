06 октября 2020
05 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 7 октября. В районах вводят режим ЧС, медики жалуются на отсутствие лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курганская область, жилой дом, трубы без утепления, трубы отопления
С 6 октября в Юргамышском районе введен режим ЧС из-за отсутствия отопления Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Юргамышском районе сорван отопительный сезон — медики жалуются на нехватку персонала и препаратов — каникулы начнутся раньше срока — курганец пожаловался на отсутствие транспорта. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:

В районе области введен режим ЧС

  • В Юргамышском районе с 6 октября власти объявили режим ЧС из-за срыва начала отопительного периода. Без тепла остаются детсад, 900 жителей многоквартирных домов и 36 административных зданий.

Курганские медики попросили помощи у московских врачей

В больнице скорой помощи новый руководитель

  • Новым главврачом Курганской больницы скорой медицинской помощи назначена Вероника Евдокимова. Это уже пятый руководитель, который был назначен на этот пост с начала 2020 года.

Каникулы для школьников начнутся раньше

Курганцы жалуются на отсутствие автобусов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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