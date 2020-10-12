Бразильский соперник Нурмагомедова объяснил, в чем его сила

Сильной стороной российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова является характер. Об этом заявил его бывший соперник бразилец Эдсон Барбоза.
«Все знают, что он (Нурмагомедов — прим. ред.) собирается делать. Все понимают его план на игру, но Хабиб просто выходит и выполняет его», — приводит слова Барбозы Lenta.ru.
Бразильский боец также рассказал, что ждет, когда Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи сойдутся в октагоне 24 октября. Барбоза считает, что за титул чемпиона UFC в легком весе между ними будет настоящая война.
Эдсон Барбоза в 2017 году проиграл бой Хабибу Нурмагомедову. Также нокаутом закончился и его бой с Гейджи. Тем не менее, бразилец является многократным чемпионом турниров UFC.
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