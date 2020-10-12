12 октября 2020

Бразильский соперник Нурмагомедова объяснил, в чем его сила

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Главная сильная черта Хабиба Нурмагомедова — сильный характер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сильной стороной российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова является характер. Об этом заявил его бывший соперник бразилец Эдсон Барбоза.

«Все знают, что он (Нурмагомедов — прим. ред.) собирается делать. Все понимают его план на игру, но Хабиб просто выходит и выполняет его», — приводит слова Барбозы Lenta.ru.

Бразильский боец также рассказал, что ждет, когда Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи сойдутся в октагоне 24 октября. Барбоза считает, что за титул чемпиона UFC в легком весе между ними будет настоящая война.

Эдсон Барбоза в 2017 году проиграл бой Хабибу Нурмагомедову. Также нокаутом закончился и его бой с Гейджи. Тем не менее, бразилец является многократным чемпионом турниров UFC.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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