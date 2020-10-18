Азербайджан и Армения нарушили перемирие — МВД будут реформировать — пособия увеличат с нового года — россияне не смогут оплачивать ипотеку — изменятся правила начисления пенсий. Все самые интересные и важные новости России и мира на 17—18 октября.
Названо условие перемирия между Азербайджаном и Арменией
- Военное противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возможно прекратить, если эти страны будут включены в более крупное государство.
- Гуманитарное перемирие, о котором договорились Ереван и Баку и которое должно было вступить в силу с 18 октября, продержалось всего несколько часов.
- В нарушении перемирия пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан.
Готовится реформа МВД России
- Минфин России предложил реформу органов внутренних дел. На базе МВД должен быть создан единый орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП.
- По мнению самих силовиков, эта реформа может стать причиной массового увольнения сотрудников полиции.
Россияне не смогут выплачивать ипотеку
- По мнению экономистов, продление льготной ипотеки и вторая волна коронавируса в России могут привести к тому, что россияне не смогут оплачивать кредиты за жилье.
В России увеличат пособия
- В начале будущего года в России увеличатся пособия из-за роста минимального размера оплаты труда. С 2021 года он составит 12 392 рубля.
Правила начисления пенсий для россиян изменятся
- Пенсионеры, которые решили сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату начисления выплаты. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября.
Политологи считают, что план Запада по делу Навального провалился
- Санкции Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным были введены в отношении определенных людей, а это подтверждает, что никаких реальных данных по делу Навального у Запада нет. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Марат Баширов.
Убийцей французского учителя оказался россиянин
- Подросток, который обезглавил учителя во Франции, оказался беженцем из России. Об этом на пресс-конференции заявил глава прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
Подписывайтесь на URA.RU в