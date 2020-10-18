Перемирие в Нагорном Карабахе продержалось несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Азербайджан и Армения нарушили перемирие — МВД будут реформировать — пособия увеличат с нового года — россияне не смогут оплачивать ипотеку — изменятся правила начисления пенсий. Все самые интересные и важные новости России и мира на 17—18 октября.

Названо условие перемирия между Азербайджаном и Арменией

Военное противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возможно прекратить, если эти страны будут включены в более крупное государство.

Гуманитарное перемирие, о котором договорились Ереван и Баку и которое должно было вступить в силу с 18 октября, продержалось всего несколько часов.

В нарушении перемирия пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан.

Готовится реформа МВД России

Минфин России предложил реформу органов внутренних дел. На базе МВД должен быть создан единый орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП.

По мнению самих силовиков, эта реформа может стать причиной массового увольнения сотрудников полиции.

Россияне не смогут выплачивать ипотеку

По мнению экономистов, продление льготной ипотеки и вторая волна коронавируса в России могут привести к тому, что россияне не смогут оплачивать кредиты за жилье.

В России увеличат пособия

В начале будущего года в России увеличатся пособия из-за роста минимального размера оплаты труда. С 2021 года он составит 12 392 рубля.

Правила начисления пенсий для россиян изменятся

Пенсионеры, которые решили сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату начисления выплаты. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября.

Политологи считают, что план Запада по делу Навального провалился

Санкции Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным были введены в отношении определенных людей, а это подтверждает, что никаких реальных данных по делу Навального у Запада нет. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Марат Баширов.

Убийцей французского учителя оказался россиянин

Подросток, который обезглавил учителя во Франции, оказался беженцем из России. Об этом на пресс-конференции заявил глава прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.