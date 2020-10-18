Самое важное в России и в мире на 17—18 октября. Россиянам увеличат пособия, МВД реформируют, перемирие в Карабахе не наступило

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Перемирие в Нагорном Карабахе продержалось несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Азербайджан и Армения нарушили перемирие — МВД будут реформировать — пособия увеличат с нового года — россияне не смогут оплачивать ипотеку — изменятся правила начисления пенсий. Все самые интересные и важные новости России и мира на 17—18 октября.

Названо условие перемирия между Азербайджаном и Арменией

Готовится реформа МВД России

Россияне не смогут выплачивать ипотеку

  • По мнению экономистов, продление льготной ипотеки и вторая волна коронавируса в России могут привести к тому, что россияне не смогут оплачивать кредиты за жилье.

В России увеличат пособия

Правила начисления пенсий для россиян изменятся

Политологи считают, что план Запада по делу Навального провалился

  • Санкции Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным были введены в отношении определенных людей, а это подтверждает, что никаких реальных данных по делу Навального у Запада нет. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Марат Баширов.

Убийцей французского учителя оказался россиянин

  • Подросток, который обезглавил учителя во Франции, оказался беженцем из России. Об этом на пресс-конференции заявил глава прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

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