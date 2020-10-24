Онищенко: россиянам грозит заражение гриппом одновременно с COVID

В ближайшее время в России не исключено развитие совмещенной инфекции — заболевание одновременно сезонным гриппом и коронавирусом. С учетом этой ситуации объемы вакцинации от гриппа в стране пока что недостаточны. Так считает бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«На сегодняшнее утро в стране где-то 36 млн привитых от гриппа, здесь мы сильно отстаем», — заявил ТАСС Онищенко, отметив, что необходимо привить по меньшей мере 80-90 млн человек. По его убеждению, обеспечить массовость прививок от гриппа необходимо именно для того, чтобы «расчистить дорогу» для вакцинации от коронавируса.
Онищенко предположил, что в будущем прививка от коронавируса может стать двойной. «Если коронавирус был бы сейчас уже известной нам инфекцией, которая уже использовалась в практике, то можно было бы сделать двойные прививки — от гриппа и коронавируса в один день», — считает академик РАН.
Ранее Онищенко заявил, что при соблюдении противоэпидемических мер уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой. Для этого необходимо соблюдать дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и перевести максимальное число людей на удаленную работу. Эпидемиолог центра Гамалеи, профессор Виктор Зуев также считает, что пандемию заболевания можно остановить этими способами, но подчеркнул, что коронавирус пришел в Россию и другие страны надолго, пишет агентство Nation News.
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