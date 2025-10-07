Лукашенко поздравил Путина и договорился о личной встрече с ним

Президенты уделили особое внимание вопросам развития белорусско-российских отношений
Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. В ходе беседы Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

«Президенты Беларуси и России поговорили по телефону. Первый поздравил российского коллегу с днем рождения», — пишет telegram-канал «Пул Первого». В ходе телефонного разговора президенты уделили особое внимание вопросам развития белорусско-российских отношений. Также Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили международную повестку и обстановку в регионе.

Важной частью разговора стало согласование предстоящих контактов между лидерами двух стран. Президенты «сверили часы» относительно своих планов на ближайшее время, в частности, договорились о личной встрече на полях саммита СНГ, который пройдет в Душанбе на текущей неделе.

Ранее Лукашенко направил поздравительное послание Путину по случаю его дня рождения. Информацию об этом распространила пресс-служба белорусского президента.

