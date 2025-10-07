Лукашенко поздравил Путина и договорился о личной встрече с ним

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. В ходе беседы Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.
«Президенты Беларуси и России поговорили по телефону. Первый поздравил российского коллегу с днем рождения», — пишет telegram-канал «Пул Первого». В ходе телефонного разговора президенты уделили особое внимание вопросам развития белорусско-российских отношений. Также Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили международную повестку и обстановку в регионе.
Важной частью разговора стало согласование предстоящих контактов между лидерами двух стран. Президенты «сверили часы» относительно своих планов на ближайшее время, в частности, договорились о личной встрече на полях саммита СНГ, который пройдет в Душанбе на текущей неделе.
Ранее Лукашенко направил поздравительное послание Путину по случаю его дня рождения. Информацию об этом распространила пресс-служба белорусского президента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.