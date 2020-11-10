Путин заявил о провокациях внешних сил в Беларуси

Владимир Путин уверен, что на белорусские власти давят извне после выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин потребовал перестать вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Глава государства считает, что некто извне пытается изменить вектор развития государства, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Неприкрытыми вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств ШОС. Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства», — объяснил Путин, выступая на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Президент России считает, что против Беларуси идет информационная война. После выборов главы государства власти страны оказались под давлением, уточняет RT. Им даже пришлось бороться с санкциями и провокациями, подчеркнул Путин. Белорусский народ сам должен решить, как менять ситуацию в стране, отметил российский глава. Также необходимо дать самостоятельно разобраться со своими внутриполитическими проблемами киргизам и молдаванам, на чьей политической арене начинается борьба, заключил президент.

Саммиты ШОС и БРИКС должны были состояться еще в июле. Однако мероприятия пришлось перенести из-за коронавируса. Россия планировала запустить со странами-участницами ШОС в сфере безопасности, пишет агентство Nation news.

После выборов президента в Беларуси 9—10 августа начались массовые протесты. Митингующие требовали отставки победившего с 80% голосов Александра Лукашенко. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала только 10% и уехала из страны. Митинги продолжаются до сих пор.