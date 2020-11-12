Вирусолог рассказал, как долго продлится эпидемия коронавируса

Высокий уровень заболеваемости может быть связан с большим количеством проводимых тестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Высокая заболеваемость коронавирусом в России будет длиться еще около года. Такое мнение высказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Уже 30% жителей [Москвы] имеют антитела — значит, еще около года такая ситуация [с коронавирусом] будет продолжаться», — цитирует Зверева «Парламентская газета». По его словам, заболеваемость коронавирусом в России будет высокая, пока 70% населения не перенесут коронавирус.

Зверев подчеркнул, что большое количество выявляемых случаев заражения связано с тем, что врачи проводят много тестов. Вирусолог рассказал, что сейчас в лабораториях анализируется на 40% больше проб, чем в начале пандемии. При этом уровень смертности от коронавируса снижается, уточнил он.

Коронавирус с начала пандемии в России выявили у 1 858 568 человек. Вылечились 1 388 168 пациентов, передает « Утро.ру ». В мире на сегодняшний день выявили 52 735 237 зараженных инфекцией. Умерли от коронавируса 1 293 958 человек, сообщают «Дни.ру».