12 ноября 2020

Вирусолог рассказал, как долго продлится эпидемия коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, анализ, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Высокий уровень заболеваемости может быть связан с большим количеством проводимых тестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Высокая заболеваемость коронавирусом в России будет длиться еще около года. Такое мнение высказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Уже 30% жителей [Москвы] имеют антитела — значит, еще около года такая ситуация [с коронавирусом] будет продолжаться», — цитирует Зверева «Парламентская газета». По его словам, заболеваемость коронавирусом в России будет высокая, пока 70% населения не перенесут коронавирус.

Зверев подчеркнул, что большое количество выявляемых случаев заражения связано с тем, что врачи проводят много тестов. Вирусолог рассказал, что сейчас в лабораториях анализируется на 40% больше проб, чем в начале пандемии. При этом уровень смертности от коронавируса снижается, уточнил он.

Коронавирус с начала пандемии в России выявили у 1 858 568 человек. Вылечились 1 388 168 пациентов, передает «Утро.ру». В мире на сегодняшний день выявили 52 735 237 зараженных инфекцией. Умерли от коронавируса 1 293 958 человек, сообщают «Дни.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...