26 ноября 2020
25 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 27 ноября. В регионе приняли бюджет, педагогам предложили привиться от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской областной думы. Тюмень, тюменская областная дума
Депутаты приняли проект бюджета области на три года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты приняли проект бюджета региона — в Тобольске ждут Путина — срывается контракт на поставку колясок детям-инвалидам — учителям предложили поставить прививки от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Принят бюджет региона

  • Депутаты облдумы большинством голосов приняли проект бюджета на 2021-23 годы. Согласно документу, все три года бюджет будет дефицитным.
  • За проект бюджета отказались голосовать депутаты фракций КПРФ и ЛДПР. Парламентарии заявили, что они не согласны с тем, что их предложения не были учтены.
  • Также на этом заседании произошел конфликт между главами фракций партий ЛДПР и «Единая Россия».

Контракт на поставку колясок детям-инвалидам на грани срыва

  • В регионе под угрозой срыва оказался контракт на поставку инвалидных колясок для детей из-за неисполнения поставщиком условий договора. Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования.

Тобольск готовится к приезду Путина

  • Жители Тобольска отметили, что в город прибыла военная техника, а в аэропорту разместили вертолеты. Они связывают это с визитом президента России Владимира Путина.

Учителям предложили поставить прививки от COVID

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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