Депутаты приняли проект бюджета области на три года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты приняли проект бюджета региона — в Тобольске ждут Путина — срывается контракт на поставку колясок детям-инвалидам — учителям предложили поставить прививки от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Принят бюджет региона

Депутаты облдумы большинством голосов приняли проект бюджета на 2021-23 годы. Согласно документу, все три года бюджет будет дефицитным.

За проект бюджета отказались голосовать депутаты фракций КПРФ и ЛДПР. Парламентарии заявили, что они не согласны с тем, что их предложения не были учтены.

Также на этом заседании произошел конфликт между главами фракций партий ЛДПР и «Единая Россия».

Контракт на поставку колясок детям-инвалидам на грани срыва

В регионе под угрозой срыва оказался контракт на поставку инвалидных колясок для детей из-за неисполнения поставщиком условий договора. Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования.

Тобольск готовится к приезду Путина

Жители Тобольска отметили, что в город прибыла военная техника, а в аэропорту разместили вертолеты. Они связывают это с визитом президента России Владимира Путина.

Учителям предложили поставить прививки от COVID

В тюменской школе №5, на собрании с директором, педагогам предложили поставить вакцину от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников учреждения.