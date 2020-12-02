В России объявлена цена видеокарты GeForce нового поколения

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Клипарт. Магнитогорск, apple, мониторы, компьютеры, кванториум
NVIDIA официально представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti Фото: Илья Московец © URA.RU

NVIDIA официально представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti. 2 декабря она появилась в продаже. Об этом сообщается на сайте NVIDIA.

Рекомендованная производителем цена составляет 399 $ (около 30 тысяч рублей), однако в России RTX 3060 Ti продается за 39 990 рублей и выше.

Первые тесты показали, что новая карта мощнее карты предыдущего поколения RTX 2080 SUPER, но проигрывает в скорости GeForce RTX 2080 Ti. Ранее сообщалось, что компания NVIDIA купит компанию Arm за 40 млрд долларов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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