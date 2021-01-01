Россиян с крупными банковскими депозитами обяжут платить новый налог Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Первый день нового года завершился небольшим ростом нефтяных фьючерсов. Углеводороды марки Brent на момент закрытия Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене на 0,17%, достигнув отметки в 51,72 доллара за баррель. Техасская WTI за прошедшие сутки укрепилась на 0,08% — до 48,44 доллара за баррель.

К началу года доллар вырос к российской валюте на 22 копейки и закрепился на отметке в 73,87 рубля. Евро подорожал на 48 копеек — до 90,68 рубля. По прогнозам аналитиков, в 2021 году курсы иностранных валют не претерпят существенных изменений. По их оценкам, доллар будет торговаться в диапазоне 72-77 рублей, евро — 88-93.

Ситуация в России

В России до 2023 года заморозили накопительную пенсию. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Впервые данная пенсия была заморожена во время экономического кризиса 2014 года. В настоящее время Центробанк рассматривает возможность полного отказа от системы накоплений.

С начала этого года страховая часть пенсии неработающих россиян будет проиндексирована на 6,3%. Таким образом, пенсия по старости должна вырасти не менее чем на тысячу рублей, а средний размер выплат увеличится до 17,5 тысяч.

Россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о размере своей будущей пенсии. Информация об отчислениях, размере пенсии и условиях ее получения будет автоматически отправляться с помощью портала Госуслуг каждые три года.

С 1 января в силу вступил закон о налогообложении доходов с депозитов. Россиян, у которых сумма банковских сбережений превышает миллион рублей, обяжут выплачивать налог со своего вклада.

Для российских женщин расширили список разрешенных профессий. Согласно соответствующему приказу Минтруда, перечень запрещенных для женщин профессий сокращен в четыре раза.

Ситуация в мире

В Сербии начал работу газопровод «Балканский поток», используемый для трансфера газа из России. По словам сербского президента Александра Вучича, открытие газопровода позволило существенно снизить цену на «голубое топливо».

Сенат США утвердил оборонный бюджет страны на 2021 год. Документ предусматривает расширение пакета санкций в отношении России, в частности — российских проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Кроме того, в бюджете прописана военная помощь Украине и санкции в отношении Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов.

Прогнозы и мнения экспертов

Курс российской валюты в этом году будет напрямую зависеть от американских санкций. В случае, если Белый дом примет решение усилить санкционную политики в отношении РФ, уже к концу января доллар может подорожать до 80 рублей. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Никита Масленников.

Не получившие финансовую поддержку в прошлом году нуждающиеся россияне могут рассчитывать на нее в текущем. Однако на помощь со стороны правительства они смогут рассчитывать только после преодоления последствий экономического кризиса. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделились депутаты Госдумы Валентина Кабанова и Светлана Бессараб.