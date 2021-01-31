Финансист назвал причины списания денег с вклада клиента в банке

Банк может забрать себе часть вклада клиента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банки имеют право на списание с депозитного счета денежных средств клиента. Как уточнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, для этого у кредитной организации есть три основания.

Дорофеев рассказал, что согласно Гражданскому кодексу РФ арест счетов возможен, если в отношении вкладчика по решению суда открыто исполнительное производство. «Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этой ситуации кредитная организация не сможет и не станет этому препятствовать», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Деньги с депозита в банке могут снять также в том случае, если у вкладчика есть просрочка по кредитам. Третей причиной для списания денег может быть банкротство банка. «Клиент сможет получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Все, что выше этого лимита, придется отвоевать на общих основаниях с другими кредиторами», — отметил Дорофеев.