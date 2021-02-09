Utair задержала важный рейс из Екатеринбурга в ХМАО на трое суток

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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ожидание, споттинг, атр-72, атр72
Пассажиры пытаются вернуть деньги за билеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair отменила рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО) и перенесла его на три дня. Без авиасообщения осталась западная часть Югры. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров.

«Мы должны были улететь в Советский 7 февраля. Сначала рейс просто отложили, потом перенесли на 8 февраля. Однако и затем никакой конкретики не было. И вот теперь стало известно, что авиакомпания предлагает нам улететь только 10 февраля на плановом рейсе до Советского. Нас заставляют ждать целых три дня», — возмутился югорчанин. Он также добавил, что некоторым пассажирам пришлось добираться домой другим транспортом — по железной дороге или на автомобиле.

В приемной аэропорта Советский корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка могла быть связана с неблагоприятными погодными условиями, поскольку запад ХМАО переживает последствия обильного снегопада. В пресс-службу Utair был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания отменила рейсы из Москвы в Курган. Ограничение будет действовать до конца марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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