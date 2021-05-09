В Минфине раскрыли способ досрочного погашения ипотеки

В первые года лучше увеличить платеж, чтобы снизить проценты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Кредит, в том числе ипотечный, выгоднее всего гасить задолго до платежа, а также в момент ежемесячного списания средств. Такую информацию сообщила директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

«Первое время вы выплачиваете проценты банку. Затем их сумма уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним», — рассказала специалист «Российской газете». Таким образом, досрочное погашение в конце срока кредитования не поможет сэкономить деньги, указывает « Федеральное агентство новостей» .

Кроме того, Харнас предупредила, что досрочное погашение по кредиту лучше совершать именно в день платежа по кредиту. Если вносить средства позже, то из всей суммы сначала спишутся начисленные проценты за количество дней, прошедших с даты очередного платежа, приводят доводы финансиста «Невские новости».

В начале мая специалисты кредитных организаций предупреждали, что скоро ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 8,5%, а на квартиры во вторичном жилом фонде — до 10%. Помимо этого, аналитики в сфере недвижимости предрекли сокращение одобрений по ипотеке на 10%.