Заболевания десен, которые сложно выявить, повышают опасность возникновения тромбоза при коронавирусе. Об этом сообщили стоматологи из Канады и Катара.
«[При заболеваниях десен] коронавирус сразу проникает в кровь, и из-за этого повышается риск развития тромбозов», — передает газета «Известия» сообщение врачей. Их исследование свидетельствует о том, что пациенты с пародонтитом рискуют умереть почти в 9 раз больше тех, у кого нет проблем с деснами.
Ученые подчеркнули, что заболевания десен не всегда можно обнаружить вовремя, потому что болезнь не вызывает дискомфорта. Чаще всего эту проблему можно выявить только на осмотре стоматолога, считают врачи. «У пациентов [с пародонтитом] практически нет жалоб», — рассказали специалисты.
Ранее врач Владислав Мохамед Али сообщил, что осложнения при коронавирусе могут возникнуть из-за долгого отдыха. Это связано с ослаблением иммунитета, считает эксперт.
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