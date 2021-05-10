10 мая 2021

Стоматологи предупредили о смертельном сочетании болезней. Одна из них протекает бесследно

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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Врачи рассказали, что смерть от коронавируса может возникнуть из-за пародонтита Фото:
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Коронавирус COVID-19

Заболевания десен, которые сложно выявить, повышают опасность возникновения тромбоза при коронавирусе. Об этом сообщили стоматологи из Канады и Катара.

«[При заболеваниях десен] коронавирус сразу проникает в кровь, и из-за этого повышается риск развития тромбозов», — передает газета «Известия» сообщение врачей. Их исследование свидетельствует о том, что пациенты с пародонтитом рискуют умереть почти в 9 раз больше тех, у кого нет проблем с деснами.

Ученые подчеркнули, что заболевания десен не всегда можно обнаружить вовремя, потому что болезнь не вызывает дискомфорта. Чаще всего эту проблему можно выявить только на осмотре стоматолога, считают врачи. «У пациентов [с пародонтитом] практически нет жалоб», — рассказали специалисты.

Ранее врач Владислав Мохамед Али сообщил, что осложнения при коронавирусе могут возникнуть из-за долгого отдыха. Это связано с ослаблением иммунитета, считает эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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