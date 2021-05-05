Врач назвал главную опасность майских праздников

Многие россияне не следят за своим организмом во время майских праздников, поэтому после отдыха иммунитет ослабевает. Такую опасность продолжительных каникул озвучил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.
«Зачастую люди на каникулах или длинных выходных сами вводят свой организм в стрессовое состояние из-за употребления алкоголя вкупе с неправильным питанием и переохлаждением, если не повезло с погодой. Из-за того, что организм в стрессе, он ослабевает, и вероятность заразиться любой инфекцией возрастает», — сообщил врач РИА «Новости». Мохамед Али рекомендует проводить праздники дома или на даче, в семейном кругу. По его словам, это снизит риски заражения COVID-19.
В связи с пандемией коронавируса, в этом году майские праздники длятся с 1 по 10 мая. При этом выходные дни не пойдут в ущерб новогодним каникулам, уточняет
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