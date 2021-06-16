Госдума ужесточила наказание за незаконный оборот оружия

В РФ ужесточится ответственность за незаконное изготовление оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России усиливается ответственность за незаконный оборот оружия, изменения внесут в Уголовный кодекс. Госдума приняла поправки в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Изменения усиливают уголовную ответственность за незаконный оборот и изготовление оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — указано на сайте Госдумы. Председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что изменения помогут повысить уровень безопасности и предупредить преступления, которые связаны с незаконным оборотом оружия.

В отдельную часть выделят действия, которые связаны со сбытом огнестрельного оружия. Предусматривается лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Если сбыт организовала группа, то сроком от 10 до 15 лет. «Таким образом, сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов будет квалифицироваться как тяжкое преступление, что соответствует повышенной степени общественной опасности таких деяний, способствующих нелегальному распространению оружия», — сообщил Крашенинников. Будут криминализованы действия, которые связаны с незаконным сбытом пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Минимальное наказание будет — лишение свободы до четырех лет.

Ранее в Госдуме приняли поправки в Уголовный кодекс во втором чтении, чтобы ужесточить ответственность за незаконный оборот и изготовление оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также в Госдуме одобрили предложение повысить до 21 года возраст покупки охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия, пишет Nation News.