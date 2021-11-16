Роскачество выяснило, каким сервисам заказа такси можно доверять

В топ лучших мобильных приложений для заказа такси вошли «Яндекс Go», Maxim, «Ситимобил», «Поехали» и Uber Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центр цифровой экспертизы Роскачества изучил мобильные приложения для заказа такси и выбрал из них пять лучших. Аналитики оценивали агрегаторы по удобству функционала и безопасности.

В топ лучших мобильных приложений для заказа такси вошли «Яндекс Go», Maxim, «Ситимобил», «Поехали» и Uber. «Каждое из этих приложений зарекомендовало себя как надежное, безопасное и функциональное. По этой причине ответить на вопрос, какое приложение лучше, можете только вы сами, исходя из собственных потребностей», — сообщается на официальном сайте Роскачества.

Аналитики центра цифровой экспертизы проанализировали более 900 комментариев из магазинов приложений, а также провели глубинные интервью с пользователями агрегаторов. По итогу, самым универсальным в Роскачестве назвали сервис «Яндекс Go». Аналитики отметили максимальную функциональность приложения и то, что оно работает в 300 городах России и зарубежья. Также агрегатор автоматически страхует пассажиров на 2 миллиона рублей. Однако к приложению возникли вопросы в части обработки персональных данных.

Самым безопасным и надежным аналитики назвали «Ситимобил». В нем также предусмотрена страховка пассажира на 2 миллиона рублей. Кроме того, в приложении можно привязать карту по протоколу 3D-Secure, который предназначен для безопасной онлайн-оплаты.

Лучше всего персональные данные клиентов защищает приложение «Поехали». Вместе с тем в Роскачестве не нашли сведений о страховании водителей и пассажиров.

Ранее Минтранс РФ опубликовал проект нового закона об организации работы такси. В частности, документ предусматривает ответственность агрегаторов за жизнь и здоровье пассажиров, а также введение реестра перевозчиков. Кроме того, службы заказа такси должны будут проводить медосмотры самозанятых водителей и техосмотр их автомобилей до начала и по окончании рейсов.