29 ноября 2021

Экс-разведчица США предрекла катастрофу в случае войны с Россией. «Никто не смог победить»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, бтр, военная техника, взрыв, атака, здание, полигон
Коффлер считает, что начнется ядерная война Фото:

В случае войны с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери. Об этом заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.

«США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», — приводит слова Коффлер Fox News.

По ее словам, в случае нападения США, Россия нанесет космический и кибернетический удары. После чего в мире начнется ядерная война, и Америка окажется под угрозой. Кроме того, Коффлер отметила, что никто не смог победить Россию на ее территории. «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году», — заявила отставной офицер. По словам Коффлер, Украина не стоит таких жертв.

Ранее американские СМИ сообщили, что США предупредили своих союзников по НАТО о готовящемся вторжении России на Украину. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал информацию о готовящемся вторжении пропагандистской ложью, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная информация является вбросом с целью увеличить напряжение, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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