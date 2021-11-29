В случае войны с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери. Об этом заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.
«США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», — приводит слова Коффлер Fox News.
По ее словам, в случае нападения США, Россия нанесет космический и кибернетический удары. После чего в мире начнется ядерная война, и Америка окажется под угрозой. Кроме того, Коффлер отметила, что никто не смог победить Россию на ее территории. «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году», — заявила отставной офицер. По словам Коффлер, Украина не стоит таких жертв.
Ранее американские СМИ сообщили, что США предупредили своих союзников по НАТО о готовящемся вторжении России на Украину. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал информацию о готовящемся вторжении пропагандистской ложью, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная информация является вбросом с целью увеличить напряжение, сообщает «Национальная служба новостей».
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