Политолог уличил США в голословных угрозах России

07 декабря 2021 в 11:57 Размер текста - 17 +

США не отключат Россию от банковской системы SWIFT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США никогда не введут санкций в отношении банковской системы России и не отключат страну от системы SWIFT, такие угрозы являются голословными. Об этом заявил политолог Малек Дудаков. «Санкции в отношении банковской системы в целом, отключение от SWIFT — этого не будет. В данном случае американцы будут стрелять себе в ногу, если попробуют это сделать. Россия — это не Иран, это большая экономика, и если РФ отключить от SWIFT, то будет удар по этой самой системе, которая и так уже теряет позиции. Но попугать этим в преддверии саммита — почему бы и нет», — сказал Дудаков в разговоре с RT . Экс-спичрайтер Кремля, политтехнолог Аббас Галлямов считает, что угроза отключения от SWIFT может поставить Россию в тупик. «И что теперь делать? Если не вторгнуться, то все сочтут, что испугались. Вторгаться? Так, вроде бы, не собирались, просто так думали — оружием побряцать», — написал Галлямов в своем telegram-канале. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что США планируют ввести санкции против российской банковской системы. CNN передает, что США также планирует отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США никогда не введут санкций в отношении банковской системы России и не отключат страну от системы SWIFT, такие угрозы являются голословными. Об этом заявил политолог Малек Дудаков. «Санкции в отношении банковской системы в целом, отключение от SWIFT — этого не будет. В данном случае американцы будут стрелять себе в ногу, если попробуют это сделать. Россия — это не Иран, это большая экономика, и если РФ отключить от SWIFT, то будет удар по этой самой системе, которая и так уже теряет позиции. Но попугать этим в преддверии саммита — почему бы и нет», — сказал Дудаков в разговоре с RT. Экс-спичрайтер Кремля, политтехнолог Аббас Галлямов считает, что угроза отключения от SWIFT может поставить Россию в тупик. «И что теперь делать? Если не вторгнуться, то все сочтут, что испугались. Вторгаться? Так, вроде бы, не собирались, просто так думали — оружием побряцать», — написал Галлямов в своем telegram-канале. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что США планируют ввести санкции против российской банковской системы. CNN передает, что США также планирует отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, пишет телеканал 360.