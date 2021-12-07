Bloomberg: США планируют ввести санкции против российского рубля

США могут лишить Россию возможности конвертировать рубли в доллары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении российских банков и отечественной валюты в случае агрессии России в отношении Украины. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Американские и европейские союзники взвешивают санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Чиновники планируют лишить Россию возможность конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение новых санкции США — это «информационная истерия». В Совете Федерации РФ опровергли информацию о введении новых санкций.