Bloomberg: США планируют ввести санкции против российского рубля

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США могут лишить Россию возможности конвертировать рубли в доллары Фото:

США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении российских банков и отечественной валюты в случае агрессии России в отношении Украины. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Американские и европейские союзники взвешивают санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Чиновники планируют лишить Россию возможность конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение новых санкции США — это «информационная истерия». В Совете Федерации РФ опровергли информацию о введении новых санкций.

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США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении российских банков и отечественной валюты в случае агрессии России в отношении Украины. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Американские и европейские союзники взвешивают санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Чиновники планируют лишить Россию возможность конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — пишет Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение новых санкции США — это «информационная истерия». В Совете Федерации РФ опровергли информацию о введении новых санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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