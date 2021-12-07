В России стало меньше противников QR-кодов. Результаты нового исследования

07 декабря 2021 в 12:45 Размер текста - 17 +

Среди вакцинированных граждан доля противников введения сертификатов оказалась на 33% меньше, чем среди невакцинированных Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Согласно данным сервиса социальных опросов V-Project, в России снизилось количество противников повсеместного введения QR-кодов и сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного 15—29 ноября. «Если 15 ноября 73,2% невакцинированных абсолютно не поддерживали введение сертификатов, то уже 29 ноября их количество оказалось на 5,1% меньше — 68,1%. Среди вакцинированных процент категорических противников введения обязательных сертификатов для доступа в общественные пространства снизилось с 39,9 до 35,1%. Таким образом, среди вакцинированных граждан доля противников введения сертификатов оказалась на 33% меньше, чем среди невакцинированных», — сообщается на официальном сайте V-Project. Государственная дума РФ может рассмотреть закон о повсеместном введении QR-кодов в 2022 году, пишет «Национальная служба новостей». В Совете Федерации РФ поддержали законопроект и подчеркнули, что он направлен на сбережение здоровья граждан. V-project — это платформа с социальными опросами, где активные граждане анонимно оставляют свое мнение. Всего на платформе зарегистрировано более 260 тысяч человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Согласно данным сервиса социальных опросов V-Project, в России снизилось количество противников повсеместного введения QR-кодов и сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного 15—29 ноября. «Если 15 ноября 73,2% невакцинированных абсолютно не поддерживали введение сертификатов, то уже 29 ноября их количество оказалось на 5,1% меньше — 68,1%. Среди вакцинированных процент категорических противников введения обязательных сертификатов для доступа в общественные пространства снизилось с 39,9 до 35,1%. Таким образом, среди вакцинированных граждан доля противников введения сертификатов оказалась на 33% меньше, чем среди невакцинированных», — сообщается на официальном сайте V-Project. Государственная дума РФ может рассмотреть закон о повсеместном введении QR-кодов в 2022 году, пишет «Национальная служба новостей». В Совете Федерации РФ поддержали законопроект и подчеркнули, что он направлен на сбережение здоровья граждан. V-project — это платформа с социальными опросами, где активные граждане анонимно оставляют свое мнение. Всего на платформе зарегистрировано более 260 тысяч человек.