26 декабря 2021

В Москве погиб подросток, катаясь со склона

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск, тюбинг, ватрушки
Мальчик катался с необорудованного склона Фото:

Мальчик в возрасте 15 лет погиб в Москве в результате съезда с необорудованного склона на тюбинге. Подросток врезался в дерево. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

«Около 21 часа несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте», — пишет московская прокуратура в telegram-канале.

Инцидент произошел на Каширском шоссе. Сообщается, что Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку.

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Мальчик в возрасте 15 лет погиб в Москве в результате съезда с необорудованного склона на тюбинге. Подросток врезался в дерево. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «Около 21 часа несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте», — пишет московская прокуратура в telegram-канале. Инцидент произошел на Каширском шоссе. Сообщается, что Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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