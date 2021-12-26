В Москве погиб подросток, катаясь со склона

Мальчик в возрасте 15 лет погиб в Москве в результате съезда с необорудованного склона на тюбинге. Подросток врезался в дерево. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
«Около 21 часа несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте», — пишет московская прокуратура в telegram-канале.
Инцидент произошел на Каширском шоссе. Сообщается, что Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку.
Мальчик в возрасте 15 лет погиб в Москве в результате съезда с необорудованного склона на тюбинге. Подросток врезался в дерево. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «Около 21 часа несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте», — пишет московская прокуратура в telegram-канале. Инцидент произошел на Каширском шоссе. Сообщается, что Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку.