Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег

14 января 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Минюст хочет запретить перечисление средств по исполнительным листам в заграничные финорганизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщили в ведомстве. Минюст планирует создать механизм перечисления денежных средств, которые подлежат взысканию на основании исполнительных документов, только на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России, рассказали в министерстве «Известиям». Законопроект отправлен на межведомственное согласование. «Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — уточнили в Минюсте. В Банке России и Росфинмониторинге инициативу поддержали. Замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов отметил, что банковское сообщество также выступает за принятие законопроекта. Однако он считает, что предложение Минюста не будет иметь значимого эффекта из-за того, что основная доля злоупотреблений с исполнительными документами происходит внутри страны. Ранее сообщалось, что власти хотят ввести дополнительную комиссию за переводы средств за рубеж. Российские банки попросили ЦБ отложить новые меры по противодействию мошенничеству и отмыванию денег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщили в ведомстве. Минюст планирует создать механизм перечисления денежных средств, которые подлежат взысканию на основании исполнительных документов, только на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России, рассказали в министерстве «Известиям». Законопроект отправлен на межведомственное согласование. «Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — уточнили в Минюсте. В Банке России и Росфинмониторинге инициативу поддержали. Замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов отметил, что банковское сообщество также выступает за принятие законопроекта. Однако он считает, что предложение Минюста не будет иметь значимого эффекта из-за того, что основная доля злоупотреблений с исполнительными документами происходит внутри страны. Ранее сообщалось, что власти хотят ввести дополнительную комиссию за переводы средств за рубеж. Российские банки попросили ЦБ отложить новые меры по противодействию мошенничеству и отмыванию денег.