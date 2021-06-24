24 июня 2021

Власти РФ хотят ввести допкомиссию за денежные переводы за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ищут дополнительные источники доходов в бюджет Фото:

В России могут ввести комиссию для трансграничных переводов физлиц. Это следует из протокола совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

«Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%. Срок исполнения поручения — 11 июня», — передают «Известия» данные протокола.

Отмечается, что таким образом власти ищут дополнительные источники доходов в бюджет. В пресс-службе Министерства финансов отметили, что «решений по данному вопросу нет». Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина предположила, что банк будет взимать комиссию с клиента, а затем перечислять сумму в бюджет. При этом новая комиссия может привести к подорожанию стоимости операций. Как следствие, снизится и объем официального рынка переводов, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что американская платежная система Western Union установила максимальный лимит на денежные переводы за границу для россиян на уровне 600 тысяч рублей в месяц в одну страну. Это сделано для соблюдения закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по рекомендации Центробанка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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