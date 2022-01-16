Autonews: как сэкономить при покупке ОСАГО в 2022 году

16 января 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Аккуратные водители могут получить 50-процентную скидку на ОСАГО Фото: Илья Московец © URA.RU Большой стаж и аккуратное вождение помогут в получении скидки при оформлении ОСАГО в 2022 году. Неопытные водители и лихачи будут переплачивать за полис. «В России стало действовать указание Центробанка о новых тарифах и коэффициентах по ОСАГО. В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%. Водителям, не попадающим в аварии, впервые за время существования ОСАГО сделают скидку в более чем 50%. Такое снижение тарифа предусмотрено для тех, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП», — пишет Autonews. Ранее в Центробанке объявили, что с 9 января меняется расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Помимо этого, верхняя граница единого тарифного коридора ОСАГО выросла на 10%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Большой стаж и аккуратное вождение помогут в получении скидки при оформлении ОСАГО в 2022 году. Неопытные водители и лихачи будут переплачивать за полис. «В России стало действовать указание Центробанка о новых тарифах и коэффициентах по ОСАГО. В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%. Водителям, не попадающим в аварии, впервые за время существования ОСАГО сделают скидку в более чем 50%. Такое снижение тарифа предусмотрено для тех, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП», — пишет Autonews. Ранее в Центробанке объявили, что с 9 января меняется расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Помимо этого, верхняя граница единого тарифного коридора ОСАГО выросла на 10%.