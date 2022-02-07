В Госдуме предложили проиндексировать пенсии работающим. Но не всем

08 февраля 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Депутат предложила проиндексировать пенсии занятым в социально значимых отраслях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России нужно проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, можно для начала поднять пенсии сотрудникам с низкой зарплатой и тем, кто занят в социальной сфере. С таким предложением выступила депутат Госдумы РФ от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. «У меня возникает вопрос: почему в федеральном бюджете невозможно изыскать средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам? Предлагаю для начала индексировать пенсии работникам с низкой заработной платой и/или занятыми в социально-значимых отраслях. Подчеркиваю — для начала», — написала Авксентьева в своем telegram-канале. Она заявила, что это может стать следующим шагом в борьбе с бедностью. На это понадобится около 150-200 млрд рублей в год, сообщила Авксентьева. «Мой скромный опыт управления финансами отдельно взятого российского города позволяет говорить о том, что организовать 0,8% экономии расходов — вполне реально», — высказалась она. Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. Планы по индексации пенсий работающим остаются в силе, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопрос сложный и для этого нужна консультация с правительством, сообщала депутат от фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб. По ее словам, на эти цели понадобится более 500 млрд рублей, что больше суммы, которая нужна для индексации выплат неработающим, сообщает сайт MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России нужно проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, можно для начала поднять пенсии сотрудникам с низкой зарплатой и тем, кто занят в социальной сфере. С таким предложением выступила депутат Госдумы РФ от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. «У меня возникает вопрос: почему в федеральном бюджете невозможно изыскать средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам? Предлагаю для начала индексировать пенсии работникам с низкой заработной платой и/или занятыми в социально-значимых отраслях. Подчеркиваю — для начала», — написала Авксентьева в своем telegram-канале. Она заявила, что это может стать следующим шагом в борьбе с бедностью. На это понадобится около 150-200 млрд рублей в год, сообщила Авксентьева. «Мой скромный опыт управления финансами отдельно взятого российского города позволяет говорить о том, что организовать 0,8% экономии расходов — вполне реально», — высказалась она. Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. Планы по индексации пенсий работающим остаются в силе, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопрос сложный и для этого нужна консультация с правительством, сообщала депутат от фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб. По ее словам, на эти цели понадобится более 500 млрд рублей, что больше суммы, которая нужна для индексации выплат неработающим, сообщает сайт MK.RU.