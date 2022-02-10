Российский вице-губернатор оправдал сталинские расстрелы

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Михаил Глазков предложил расстреливать недобросовестных руководителей проектов Фото:

Вице-губернатор Вологодской области Михаил Глазков предложил вернуть сталинские репрессии. Такое заявление чиновник сделал на совещании во время рассмотрения инвестпроекта, который должен был завершиться еще в 2017 году. По его мнению, в 30-е годы учредителей такого «курятника» могли бы расстрелять.

«При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!.. Ну да ладно», — передает слова заместителя губернатора telegram-канал «Подъем».

Позднее Глазков оправдался на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, создание «современного высокотехнологичного производства» в инвестпроекте задерживается, поэтому как сторонник дисциплины он «подверг критике руководителя».

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Вице-губернатор Вологодской области Михаил Глазков предложил вернуть сталинские репрессии. Такое заявление чиновник сделал на совещании во время рассмотрения инвестпроекта, который должен был завершиться еще в 2017 году. По его мнению, в 30-е годы учредителей такого «курятника» могли бы расстрелять. «При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!.. Ну да ладно», — передает слова заместителя губернатора telegram-канал «Подъем». Позднее Глазков оправдался на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, создание «современного высокотехнологичного производства» в инвестпроекте задерживается, поэтому как сторонник дисциплины он «подверг критике руководителя».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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