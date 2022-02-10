Екатеринбуржец раскрыл, как побил рекорд по дрифту на «шестерке»

10 февраля 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Во время заезда на автомобиле ВАЗ-2106 екатеринбуржец не ел и не пил Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Екатеринбурга Евгений Новокшонов, установивший мировой рекорд по дрифту на автомобиле ВАЗ-2106, рассказал, что главный его секрет — концентрация в день заезда и месяцы тренировок до соревнований. Ранее уралец проехал в управляемом дрифте 17 часов. «Я не стал включать музыку в машине, потому что заезд потребовал от него максимальной сосредоточенности. Иногда уезжаю на подготовку к соревнованиям в октябре, а домой к семьей — жене и сыну — возвращаюсь только в марте», — приводит его слова издание «Ридус». Кроме того, значительная сумма тратится на бензин и замену колес за один сезон — около 200 тысяч рублей. Отдельно — на усовершенствование конструкции автомобиля. Перед установкой рекорда Новокшонов две недели сидел на низкокалорийной диете и снижал уровень воды в теле. За день до соревнований гонщик выпил только пол-литра воды и съел небольшую порцию вареного риса, свежий огурец и порцию куриного филе. Екатеринбуржец на самом соревновании за 17 часов проехал более 400 километров по льду озера Калды (Челябинская область). Во время заезда на автомобиле ВАЗ-2106 он не ел, не пил и не отдыхал. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году — 8 часов непрерывного дрифта — на 10 меньше, чем у Новокшонова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Житель Екатеринбурга Евгений Новокшонов, установивший мировой рекорд по дрифту на автомобиле ВАЗ-2106, рассказал, что главный его секрет — концентрация в день заезда и месяцы тренировок до соревнований. Ранее уралец проехал в управляемом дрифте 17 часов. «Я не стал включать музыку в машине, потому что заезд потребовал от него максимальной сосредоточенности. Иногда уезжаю на подготовку к соревнованиям в октябре, а домой к семьей — жене и сыну — возвращаюсь только в марте», — приводит его слова издание «Ридус». Кроме того, значительная сумма тратится на бензин и замену колес за один сезон — около 200 тысяч рублей. Отдельно — на усовершенствование конструкции автомобиля. Перед установкой рекорда Новокшонов две недели сидел на низкокалорийной диете и снижал уровень воды в теле. За день до соревнований гонщик выпил только пол-литра воды и съел небольшую порцию вареного риса, свежий огурец и порцию куриного филе. Екатеринбуржец на самом соревновании за 17 часов проехал более 400 километров по льду озера Калды (Челябинская область). Во время заезда на автомобиле ВАЗ-2106 он не ел, не пил и не отдыхал. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году — 8 часов непрерывного дрифта — на 10 меньше, чем у Новокшонова.