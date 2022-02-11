Володин анонсировал важное решение для родителей детей-инвалидов

12 февраля 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Законопроект «Единой России» поможет родителям, которые не могут оплачивать проживание с детьми в палате Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Госдумы обсудит законопроект, который позволит родителям детей-инвалидов, проходящим лечение в стационарах, бесплатно находиться со своим ребенком. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Законопроект внесли на рассмотрение депутаты «Единой России». «В понедельник на заседании совета Думы обсудим еще одно важное решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе. Пребывание будет бесплатным», — пишет Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы отметил, что заболевшему ребенку зачастую необходимо длительное лечение в райцентрах или крупных городах. В такой ситуации ему особенно нужна поддержка и помощь близких. Новый законопроект поможет родителям, у которых нет средств находиться рядом с детьми. Володин напомнил, что Госдума ранее приняла нормативные акты, которые позволяют не разлучать детей и родителей на время лечения. В частности, родители могут бесплатно находиться с малышами до 4 лет. Если есть соответствующие медицинские показания, то в палате разрешают оставаться и с детьми старшего возраста. Кроме того, родственники получили право находиться в реанимации со своими близкими. Это касается пациентов всех возрастов. Комиссия правительства РФ по законодательной деятельности ранее одобрила законопроект «Единой России» о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями, передает телеканал 360. Поправки были подготовлены секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком, руководителем думской фракции партии Сергеем Неверовым, а также депутатами Госдумы. Разработка законопроекта началась после встречи «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет Госдумы обсудит законопроект, который позволит родителям детей-инвалидов, проходящим лечение в стационарах, бесплатно находиться со своим ребенком. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Законопроект внесли на рассмотрение депутаты «Единой России». «В понедельник на заседании совета Думы обсудим еще одно важное решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе. Пребывание будет бесплатным», — пишет Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы отметил, что заболевшему ребенку зачастую необходимо длительное лечение в райцентрах или крупных городах. В такой ситуации ему особенно нужна поддержка и помощь близких. Новый законопроект поможет родителям, у которых нет средств находиться рядом с детьми. Володин напомнил, что Госдума ранее приняла нормативные акты, которые позволяют не разлучать детей и родителей на время лечения. В частности, родители могут бесплатно находиться с малышами до 4 лет. Если есть соответствующие медицинские показания, то в палате разрешают оставаться и с детьми старшего возраста. Кроме того, родственники получили право находиться в реанимации со своими близкими. Это касается пациентов всех возрастов. Комиссия правительства РФ по законодательной деятельности ранее одобрила законопроект «Единой России» о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями, передает телеканал 360. Поправки были подготовлены секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком, руководителем думской фракции партии Сергеем Неверовым, а также депутатами Госдумы. Разработка законопроекта началась после встречи «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет».