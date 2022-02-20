Возле Украины все еще находится большое количество войск России, отметил Жан-Ив Ле Дриан Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Заявления официальных лиц РФ об отводе войск от границы с Украиной расходятся с фактами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Россияне говорят, что они сокращают силы после завершения учений. Но все указывает на то, что за их словами не следуют действия, скорее, наоборот», — приводит ТАСС слова Ле Дриана из интервью Le Journal du Dimanche.

Возле границ Украины до сих пор находится большое число военных сил России, отметил министр. По словам Ле Дриана, это позволяет Москве начать «быстрое и жесткое вторжение в любой момент».

Ранее на территории Беларуси закончились совместные с Россией учения. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что после окончания учений войска будут возвращены в места постоянной дислокации. Об этом же говорили в Минобороны. Позднее СМИ со ссылкой на разведку Украины сообщали, что не видят отвода войск.