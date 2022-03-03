В интернет слили номера Ивана Дорна и других звезд Украины

Номер Ивана Дорна появился в соцсети Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Украинская поэтесса и переводчик Евгения Бильченко опубликовала в соцсетях мобильные номера украинских звезд, среди которых певец и музыкант Иван Дорн. Она заявила, что эти действия стали ответом на слив данных российских артистов.

«Сегодня ко мне обратился мой близкий украинский товарищ с просьбой опубликовать номера телефонов украинских же звезд. Зачем? Затем, что у нас, других украинцев, не националистов, лопнуло терпение. Мы больше не намерены молча сносить угрозы тех кто, не задумываясь, переступает нравственные линии и творит с нами, что хочет. Фото телефонов — это доказательство, что люди находятся на Украине. И так будет. У меня все», — написала Евгения Бильченко в соцсети «Вконтакте».

Бильченко заявила, что творящие зло должны быть наказаны и толерантность закончилась. Поэтесса опубликовала мобильные телефоны украинских звезд. Среди них продюсер, клипмейкер и режиссер Нателла Крапивина, певец и музыкант Иван Дорн, певица Светлана Лобода, режиссера Алана Бадоева, певца Димы Монатика, продюсера Потапа. Бильченко заявила, что не все работники культурной сферы на Украине согласны с режимом президента страны Владимира Зеленского.

Поэтесса заявила, что ее номер тоже слили и сейчас ее и близких «кошмарят». «Отношения между людьми и так напряжены до предела. Но думала ли о людях некая Мария Гранкина, продюсер украинского продакшена TeenSpirit, когда сливала в открытый доступ личные данные российских артистов? Уверена, что думала. Ей было все равно», — сказала она.

Ранее на Украине отключили связь для телефонов с номерами РФ. Об этом рассказали в Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины. Связь является ключевым элементом ведения боевых действий, отметили в ведомстве. РФ проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации.

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