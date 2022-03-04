Кадыров заявил, что знает адреса всех «шайтанов» на Украине

04 марта 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть адреса всех украинских националистов и их семей. По его словам, российские военные готовы покарать «шакалов». Он также призвал украинских военных отправляться домой. «У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных — тех, кто давал присягу народу Украины», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни обратился к вооруженным силам Украины и предложил им либо самостоятельно разобраться с националистами, либо оставить их армии РФ. Кадыров призвал украинских военных «отправляться домой». «Скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше. Не мешайте нам», — написал глава Чечни. Ранее Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине. По его мнению, переговоры с Киевом не несут для Москвы никакой пользы. Украина не согласится с требованиями России, она лишь тянет время, считает Кадыров. Позднее он попросил Путина взять Киев и Харьков за один—два дня. По словам главы Чечни, он не может смотреть на то, как погибают российские бойцы. Он также изменил свое мнение по поводу переговоров. Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории страны военное положение, передает телеканал 360. Позднее он предложил властям РФ начать переговоры. На втором этапе российская и украинская делегация договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров.