Кадыров попросил Путина не останавливать военную спецоперацию

Кадыров считает, что главной задачей в спецоперации — «покончить с бандеровцами» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина не останавливать военную операцию на Украине. Об этом он написал в Telegram.

«Просим Верховного главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию. Мы добиваем отморозков, освобождаем от них Украину и весь народ. Главная задача — покончить с бандеровцами — выполняется», — написал Кадыров свои мысли в соцсети.

По его мнению, России не нужны переговоры с соседнем страной, так как никакой существенной пользы для РФ они не несут, «зато дают возможность потянуть время той стороне». Он уверен, что Киев все равно не согласится «с нашими требованиями». Глава Чечни назвал «отличными» результаты продолжающейся военной спецоперации.

Кроме прочего, Рамзан Кадыров обратился к главам европейских стран с просьбой переосмыслить враждебное настроение, так как таким образом, по его мнению, они только «убивают» свою экономику и этим же только вредят себе. Он убежден, что у РФ все будет хорошо, однако у него «такого оптимизма насчет государств, которые враждебно настроены» к стране.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Напротив, в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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