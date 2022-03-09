Посол РФ: в США испугались попадания биооружия Украины в Россию

США опасаются попадания патогенов биооружия в руки российских экспертов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы патогены биологического оружия, разработанного в лабораториях Украины, попали на изучение в Россию. Иначе это грозит международным скандалом. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

«США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах [в украинских лабораториях] патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — отмечается в сообщении посла, которое он привел на своей странице в соцсети Facebook.

Он также пояснил, что на украинской территории нашли более 30 лабораторий. Там разрабатывались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры, уточняет Life . Заказчиком этих работ является Пентагон , пишет Pravda.Ru. Кроме того, КНР уже обвинила Вашингтон в развертывании 336 биолабораторий в 30 странах.

Ранее о том, что на Украине есть объекты по биологическим исследованиям, которые может захватить российская армия, а Вашингтон пытается этого не допустить, сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Помимо этого, политик выразила уверенность в том, что в случае инцидента с данным оружием на территории Украины ответственность за это будет нести Россия.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории целью России не является, добавил российский лидер.

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