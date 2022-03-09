Посол РФ: в США испугались попадания биооружия Украины в Россию

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США опасаются попадания патогенов биооружия в руки российских экспертов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы патогены биологического оружия, разработанного в лабораториях Украины, попали на изучение в Россию. Иначе это грозит международным скандалом. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

«США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах [в украинских лабораториях] патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — отмечается в сообщении посла, которое он привел на своей странице в соцсети Facebook.

Он также пояснил, что на украинской территории нашли более 30 лабораторий. Там разрабатывались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры, уточняет Life. Заказчиком этих работ является Пентагон, пишет Pravda.Ru. Кроме того, КНР уже обвинила Вашингтон в развертывании 336 биолабораторий в 30 странах.

Ранее о том, что на Украине есть объекты по биологическим исследованиям, которые может захватить российская армия, а Вашингтон пытается этого не допустить, сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Помимо этого, политик выразила уверенность в том, что в случае инцидента с данным оружием на территории Украины ответственность за это будет нести Россия.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории целью России не является, добавил российский лидер.

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Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы патогены биологического оружия, разработанного в лабораториях Украины, попали на изучение в Россию. Иначе это грозит международным скандалом. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах [в украинских лабораториях] патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — отмечается в сообщении посла, которое он привел на своей странице в соцсети Facebook. Он также пояснил, что на украинской территории нашли более 30 лабораторий. Там разрабатывались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры, уточняет Life. Заказчиком этих работ является Пентагон, пишет Pravda.Ru. Кроме того, КНР уже обвинила Вашингтон в развертывании 336 биолабораторий в 30 странах. Ранее о том, что на Украине есть объекты по биологическим исследованиям, которые может захватить российская армия, а Вашингтон пытается этого не допустить, сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Помимо этого, политик выразила уверенность в том, что в случае инцидента с данным оружием на территории Украины ответственность за это будет нести Россия. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории целью России не является, добавил российский лидер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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