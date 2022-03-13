13 марта 2022

В даркнете произошла массовая утечка данных карт россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Данные более 100 тыс. карт банков РФ появились в даркнете Фото:

В даркнете злоумышленники слили данные более 100 тысяч карт российских банков. Доступ к базам данных предоставлялся на безвозмездной основе.

«В последние несколько дней на теневых форумах появились данные более 100 тыс. карт российских банков», — передает «Коммерсантъ». Отмечается, что начиная с 26 февраля многократно были замечены массовые попытки списать деньги со счетов россиян.

Предположительно, злоумышленники пытались воспользоваться появившимися в их распоряжении базами, а затем, когда данные потеряли свою актуальность, преступники выложили их в сеть, передает издание. Эксперты предупреждают, что на данные карт западных банков также возможен рост спроса.

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В даркнете злоумышленники слили данные более 100 тысяч карт российских банков. Доступ к базам данных предоставлялся на безвозмездной основе. «В последние несколько дней на теневых форумах появились данные более 100 тыс. карт российских банков», — передает «Коммерсантъ». Отмечается, что начиная с 26 февраля многократно были замечены массовые попытки списать деньги со счетов россиян. Предположительно, злоумышленники пытались воспользоваться появившимися в их распоряжении базами, а затем, когда данные потеряли свою актуальность, преступники выложили их в сеть, передает издание. Эксперты предупреждают, что на данные карт западных банков также возможен рост спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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