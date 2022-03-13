В даркнете произошла массовая утечка данных карт россиян

Данные более 100 тыс. карт банков РФ появились в даркнете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В даркнете злоумышленники слили данные более 100 тысяч карт российских банков. Доступ к базам данных предоставлялся на безвозмездной основе.

«В последние несколько дней на теневых форумах появились данные более 100 тыс. карт российских банков», — передает «Коммерсантъ». Отмечается, что начиная с 26 февраля многократно были замечены массовые попытки списать деньги со счетов россиян.

Предположительно, злоумышленники пытались воспользоваться появившимися в их распоряжении базами, а затем, когда данные потеряли свою актуальность, преступники выложили их в сеть, передает издание. Эксперты предупреждают, что на данные карт западных банков также возможен рост спроса.