Власти России готовят очередной пакет контрсанкций. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме.
«Это меры из плана первоочередных действий. Они отрабатываются в полном контакте с президентом. Сейчас готовится очередной пакет контрсанкций», — заявил Мишустин, не уточнив деталей новых ограничений. Премьер подчеркнул, что надеется слаженную работу с депутатским корпусом «на фоне интенсивного давления извне». Трансляция встречи доступна на телеканале «Россия-24».
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года.
Власти России готовят очередной пакет контрсанкций. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме. «Это меры из плана первоочередных действий. Они отрабатываются в полном контакте с президентом. Сейчас готовится очередной пакет контрсанкций», — заявил Мишустин, не уточнив деталей новых ограничений. Премьер подчеркнул, что надеется слаженную работу с депутатским корпусом «на фоне интенсивного давления извне». Трансляция встречи доступна на телеканале «Россия-24». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года.