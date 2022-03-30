В России нашли способ торговать в обход санкций Запада

Эксперты предложили России создать новую платежную единицу Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группа экономистов предложила России создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Инициативу выдвинули эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

«Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы многие страны», — сообщает РБК.

По данным экспертов, данное решение может помочь заинтересованным странам избавиться от зависимости от других валют. Авторы инициативы предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам.

Страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — ранее решили, что не будут покупать российский газ за рубли. Президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо заявил, что, попросив европейские страны расплачиваться за газ рублем, Путин разыграл свою «козырную карту».

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