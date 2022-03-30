Кадыров заявил, что для командиров «Азова»* пощады не будет. Остальным бойцам предложили сдаться

31 марта 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

По словам Рамзана Кадырова, командиров «Азова» ожидает «совсем не веселый конец» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участвующий в спецоперации на Украине депутат Госдумы РФ Адам Делимханов обратился к украинцам, которых путем обмана завербовали в ряды национального батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), с предложением сдаться. При этом он уточнил, что командиров нацбата щадить не будут. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «По трофейной азовской рации Адам Султанович предложил сдаться украинцам, которых обманным путем вовлекли в ряды бандформирований, российской стороне. При этом командирам „Азова“ пощады не будет. Их ждет совсем не веселый конец», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. В своем обращении к националистам Адам Делимханов подчеркнул, что с командованием «Азова» Вооруженные силы РФ не будут вести никаких переговоров. «Тем, кого обманным путем вовлекли в эти „организации“, мы сохраним жизнь: мы гарантируем этим ребятам, что с вами никто ничего делать не будет. Вас обманули, как когда-то обманывали у нас в Чеченской республики», — сказал депутат Госдумы по трофейной рации «Азова». Он предложил рядовым бойцам нацбатальона либо сложить оружие и сдаться, либо самостоятельно уничтожить командиров «Азова». На Украине проводится спецоперация РФ по освобождению жителей Донецкой и Луганской народных республик, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участвующий в спецоперации на Украине депутат Госдумы РФ Адам Делимханов обратился к украинцам, которых путем обмана завербовали в ряды национального батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), с предложением сдаться. При этом он уточнил, что командиров нацбата щадить не будут. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «По трофейной азовской рации Адам Султанович предложил сдаться украинцам, которых обманным путем вовлекли в ряды бандформирований, российской стороне. При этом командирам „Азова“ пощады не будет. Их ждет совсем не веселый конец», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. В своем обращении к националистам Адам Делимханов подчеркнул, что с командованием «Азова» Вооруженные силы РФ не будут вести никаких переговоров. «Тем, кого обманным путем вовлекли в эти „организации“, мы сохраним жизнь: мы гарантируем этим ребятам, что с вами никто ничего делать не будет. Вас обманули, как когда-то обманывали у нас в Чеченской республики», — сказал депутат Госдумы по трофейной рации «Азова». Он предложил рядовым бойцам нацбатальона либо сложить оружие и сдаться, либо самостоятельно уничтожить командиров «Азова». На Украине проводится спецоперация РФ по освобождению жителей Донецкой и Луганской народных республик, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.