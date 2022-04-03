Кадыров призвал наладить работу госвласти в городах Донбасса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по опыту региона понимает, насколько важно наладить работу органов государственной власти в освобожденных городах и селах Донбасса. По его мнению, уже в первые дни после окончания боев люди нуждаются в выдаче документов, составлении списков на получение гуманитарной помощи и выделении этой помощи.
«Как и сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты, я прекрасно понимаю, насколько важно в освобожденных от бандитов городах и селах наладить работу временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, выдача документов, составление списков на получение гуманитарной помощи, организация медицинского обеспечения — то, что необходимо людям в первые дни после окончания активной боевой фазы. «Мирная жизнь должна возродиться в самое короткое время», — заключил он.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по опыту региона понимает, насколько важно наладить работу органов государственной власти в освобожденных городах и селах Донбасса. По его мнению, уже в первые дни после окончания боев люди нуждаются в выдаче документов, составлении списков на получение гуманитарной помощи и выделении этой помощи. «Как и сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты, я прекрасно понимаю, насколько важно в освобожденных от бандитов городах и селах наладить работу временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, выдача документов, составление списков на получение гуманитарной помощи, организация медицинского обеспечения — то, что необходимо людям в первые дни после окончания активной боевой фазы. «Мирная жизнь должна возродиться в самое короткое время», — заключил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.