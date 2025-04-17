Российских спортсменов допустят до Всемирной универсиады, но есть нюанс

Российские студенты-спортсмены смогут принять участие в июльских Всемирных университетских играх в Германии только в нейтральном статусе и исключительно в тех видах спорта, где это разрешено международными правилами. Об этом сообщил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер, чьи слова приводит пресс-служба организации.
«Что касается участия в Рейнско-Рурских Всемирных университетских играх FISU 2025, наша позиция не изменилась, и мы продолжим следовать рекомендациям МОК и международных федераций. Отдельные нейтральные студенты-спортсмены из Рейнско-Рурской области могут участвовать в соревнованиях по тем видам спорта, где это возможно и разрешено», — заявил Леонц Эдер, его слова опубликованы на официальном сайте FISU.
Вопрос участия российских спортсменов обсуждался на встрече представителей FISU и Российского студенческого спортивного союза (РССС), которая прошла 15 апреля 2025 года в Лозанне, Швейцария. В российскую делегацию вошли президент РССС Сергей Крюков, член исполкома РССС и директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта Максим Уразов, а также почетный член РССС Марат Бариев. На переговорах стороны обсудили перспективы развития студенческого спорта и возможности дальнейшего сотрудничества.
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