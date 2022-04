WSJ назвала продукт из РФ, который прорвет санкционную блокаду

07 апреля 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Рыбу из России отправляют для обработки в Китай Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США продают рыбу из России, которая замаскирована под морепродукты из других стран, таким образом обходя запрет на импорт из РФ. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Когда вы открываете банку с лососем, вы не знаете, выловлен он в России или в США, потому что мы не отслеживаем эти морепродукты. Американские потребители не поддерживают выход ребрендинговых российских морепродуктов на наши рынки. Но… это замаскировано под китайский продукт», — цитирует The Wall Street Journal старшего научного сотрудника и директора программы экологической безопасности в Центре Стимсона Салли Йозелл. В комиссии по международной торговле США выяснили, что в 2021 году 27% рыбы, которая была выловлена в России, отправляли в Китай для обработки перед экспортом в Америку. The Wall Street Journal отмечает, что эти товары классифицируются как импорт из Китая и это позволяет им обходить санкции. Замороженные крабы часто выдают за аляскинские, даже если их выловили в России, передает издание. В марте США запретили импорт рыбы и морепродуктов из России. Также под санкции попали водка и бриллианты. Ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине. В этом году импортные поставки рыбы и морепродуктов могут сократиться на 28—35% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Ридус». Сложности могут возникнуть с замещением видов рыб, которые не добываются и не выращиваются российскими предприятиями из-за природных условий, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США продают рыбу из России, которая замаскирована под морепродукты из других стран, таким образом обходя запрет на импорт из РФ. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Когда вы открываете банку с лососем, вы не знаете, выловлен он в России или в США, потому что мы не отслеживаем эти морепродукты. Американские потребители не поддерживают выход ребрендинговых российских морепродуктов на наши рынки. Но… это замаскировано под китайский продукт», — цитирует The Wall Street Journal старшего научного сотрудника и директора программы экологической безопасности в Центре Стимсона Салли Йозелл. В комиссии по международной торговле США выяснили, что в 2021 году 27% рыбы, которая была выловлена в России, отправляли в Китай для обработки перед экспортом в Америку. The Wall Street Journal отмечает, что эти товары классифицируются как импорт из Китая и это позволяет им обходить санкции. Замороженные крабы часто выдают за аляскинские, даже если их выловили в России, передает издание. В марте США запретили импорт рыбы и морепродуктов из России. Также под санкции попали водка и бриллианты. Ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине. В этом году импортные поставки рыбы и морепродуктов могут сократиться на 28—35% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Ридус». Сложности могут возникнуть с замещением видов рыб, которые не добываются и не выращиваются российскими предприятиями из-за природных условий, передает RT.