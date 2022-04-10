МЭР: экономика РФ вернется к итогам 2021 года через год

11 апреля 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

В МЭР не исключили такого исхода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Российская экономика вернется к уровням конца 2021 года уже через год. Такое предположение сделал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. «Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями», — поделился экономист с «Известиями». Также он сказал, что российские власти обратятся в суд, если западные страны попытаются объявить России дефолт. Торосов считает, что в нынешней экономической ситуации стало понятно, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, постепенно рушатся. Санкции в отношении России были объявлены западными странами после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом ряд европейских стран выступили против антироссийских санкций, посчитав, что они подрывают национальную экономику. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская экономика вернется к уровням конца 2021 года уже через год. Такое предположение сделал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. «Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями», — поделился экономист с «Известиями». Также он сказал, что российские власти обратятся в суд, если западные страны попытаются объявить России дефолт. Торосов считает, что в нынешней экономической ситуации стало понятно, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, постепенно рушатся. Санкции в отношении России были объявлены западными странами после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом ряд европейских стран выступили против антироссийских санкций, посчитав, что они подрывают национальную экономику.