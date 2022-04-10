10 апреля 2022

МЭР: экономика РФ вернется к итогам 2021 года через год

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В МЭР не исключили такого исхода Фото:
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Экономический кризис в России

Российская экономика вернется к уровням конца 2021 года уже через год. Такое предположение сделал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

«Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями», — поделился экономист с «Известиями».

Также он сказал, что российские власти обратятся в суд, если западные страны попытаются объявить России дефолт. Торосов считает, что в нынешней экономической ситуации стало понятно, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, постепенно рушатся.

Санкции в отношении России были объявлены западными странами после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом ряд европейских стран выступили против антироссийских санкций, посчитав, что они подрывают национальную экономику.

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Российская экономика вернется к уровням конца 2021 года уже через год. Такое предположение сделал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. «Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями», — поделился экономист с «Известиями». Также он сказал, что российские власти обратятся в суд, если западные страны попытаются объявить России дефолт. Торосов считает, что в нынешней экономической ситуации стало понятно, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, постепенно рушатся. Санкции в отношении России были объявлены западными странами после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом ряд европейских стран выступили против антироссийских санкций, посчитав, что они подрывают национальную экономику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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